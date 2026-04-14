        Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları - 14 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının artması bekleniyor. İç bölgelerde zirai don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Ege ve Güney Marmara'da toz taşınımı etkili olacak.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 07:16 Güncelleme:
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 20°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 19°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 16°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ZİRAİ DON UYARISI

        İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbulda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. (AA)

