Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Parçalı bulutlu 22° Antalya Kısmen Güneşli 20° Trabzon Parçalı Bulutlu 10° Bursa Kısmen Güneşli 19° Adana Kısmen Güneşli 23° Diyarbakır Kısmen Güneşli 16° Gaziantep Güneşli 18° Ağrı Yağmurlu 4°

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.