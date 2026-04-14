Samsun'da 2024 yılında meydana gelen olayda, İlkadım ilçesinde ikamet eden A.K. (43) ile 7 yıldır birlikte yaşadığı G.İ. (46) adlı kadının kızları olan E.K. (12) ve D.K.'nın (14) cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında A.K., 10 Eylül 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama sürecinde tutuksuz yargılanan mağdur kız çocuklarının annesi G.Ş. ise 26 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİ ÇOCUĞA İSTİSMARDAN 87 YIL

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, A.K. ile G.Ş.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme heyeti, A.K.'yi her iki mağdur çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan, ayrı ayrı iki kez 42 yıl 22 ay 15 gün olmak üzere toplam 87 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

ANNEYE DE 8 YIL HAPİS

Anne G.Ş. ise kızlarının cinsel istismara uğramasına yardım etmek ve suçu kolaylaştırmak suçundan 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme her iki sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.