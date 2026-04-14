        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!

        Samsun'da, iki kız kardeşe yönelik cinsel istismar davasında sanık 43 yaşındaki A.K.'ye toplamda 87 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, mağdurların annesi 46 yaşındaki İ.G. de 8 yıl hapis cezası aldı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Samsun'da 2024 yılında meydana gelen olayda, İlkadım ilçesinde ikamet eden A.K. (43) ile 7 yıldır birlikte yaşadığı G.İ. (46) adlı kadının kızları olan E.K. (12) ve D.K.'nın (14) cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında A.K., 10 Eylül 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama sürecinde tutuksuz yargılanan mağdur kız çocuklarının annesi G.Ş. ise 26 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İKİ ÇOCUĞA İSTİSMARDAN 87 YIL

        Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, A.K. ile G.Ş.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme heyeti, A.K.'yi her iki mağdur çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan, ayrı ayrı iki kez 42 yıl 22 ay 15 gün olmak üzere toplam 87 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

        ANNEYE DE 8 YIL HAPİS

        Anne G.Ş. ise kızlarının cinsel istismara uğramasına yardım etmek ve suçu kolaylaştırmak suçundan 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        Mahkeme her iki sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

