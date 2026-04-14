Brent petrol yeniden 100 doların altında

ABD ve İran'ın hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından yeni bir müzakere turunu değerlendirdiğini açıklaması üzerine petrol fiyatı 100 doların altına düştü.

Kaynaklar Reuters'e, her iki tarafın da diyalog kapısını açık bıraktığını bildirdi; bir ABD'li yetkili ise bir anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Dün ABD ordusu, Tahran'a baskı uygulamayı amaçlayan bir hamle olarak İran limanlarına abluka uyguladı.

Trump, Washington'un İran gemilerini ve bu tür geçiş ücretlerini ödeyen tüm gemileri durduracağını, ayrıca abluka bölgesine yaklaşan İran'a ait “hızlı saldırı” gemilerinin imha edileceğini söyledi.

"ABD ASLINDA BU KOZUNU OYNADI"

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, “ABD aslında bu kozunu oynadı. Bana göre bu önemli çünkü, askerlerini sahaya sürmeye gerek kalmadan Boğaz'ı açma sorumluluğunu İran'a yüklediler. Bu durum, İranlıları yeniden masaya oturtmaya zorladı" dedi.

Çözüm beklentileriyle petrol fiyatları düştü ve Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,7 düşüşle varil başına 96,66 dolara geriledi. ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 düşüşle varil başına 96,13 dolara geriledi.