Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.058,51 %-0,11
        DOLAR 44,7102 %0,05
        EURO 52,6309 %0,13
        GRAM ALTIN 6.853,32 %0,58
        FAİZ 40,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,58 %1,77
        BITCOIN 74.503,00 %1,78
        GBP/TRY 60,4642 %0,13
        EUR/USD 1,1767 %0,07
        BRENT 98,08 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 11.205,17 %0,58
        Brent petrol yeniden 100 doların altında

        Brent petrol yeniden 100 doların altında

        Brent petrol Washington ile Tahran arasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka başlatmasının ardından barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair sinyallerle 100 doların altına düştü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol yeniden 100 doların altında

        ABD ve İran'ın hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından yeni bir müzakere turunu değerlendirdiğini açıklaması üzerine petrol fiyatı 100 doların altına düştü.

        Kaynaklar Reuters'e, her iki tarafın da diyalog kapısını açık bıraktığını bildirdi; bir ABD'li yetkili ise bir anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

        Dün ABD ordusu, Tahran'a baskı uygulamayı amaçlayan bir hamle olarak İran limanlarına abluka uyguladı.

        Trump, Washington'un İran gemilerini ve bu tür geçiş ücretlerini ödeyen tüm gemileri durduracağını, ayrıca abluka bölgesine yaklaşan İran'a ait “hızlı saldırı” gemilerinin imha edileceğini söyledi.

        "ABD ASLINDA BU KOZUNU OYNADI"

        IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, “ABD aslında bu kozunu oynadı. Bana göre bu önemli çünkü, askerlerini sahaya sürmeye gerek kalmadan Boğaz'ı açma sorumluluğunu İran'a yüklediler. Bu durum, İranlıları yeniden masaya oturtmaya zorladı" dedi.

        Çözüm beklentileriyle petrol fiyatları düştü ve Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,7 düşüşle varil başına 96,66 dolara geriledi. ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 düşüşle varil başına 96,13 dolara geriledi.

