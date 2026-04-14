        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Boran Öner daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi | Van haberleri | Son dakika haberleri

        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!

        Van Gölü'nde kaybolan 17 yaşındaki Boran Öner'in cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 08:08 Güncelleme:
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!

        Van'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi.

        GÖLE DÜŞTÜ İHBARI YAPILDI

        Boran Öner'in (17) göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AKŞAM ARAMA SONUÇ VERMEDİ

        DHA'daki habere göre akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        O para çalışırken alınamaz
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Ölüm koçu olacak
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
