Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
Van Gölü'nde kaybolan 17 yaşındaki Boran Öner'in cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 14 Nisan 2026 - 08:08 Güncelleme:
Van'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi.
GÖLE DÜŞTÜ İHBARI YAPILDI
Boran Öner'in (17) göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AKŞAM ARAMA SONUÇ VERMEDİ
DHA'daki habere göre akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
