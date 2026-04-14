Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!

        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!

        Galatasaray'ın, Boca Juniors'ta forma giyen sol kanat Kevin Zenon'u transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:10 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray’ın, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon’u transfer listesine aldığı öne sürüldü.

        2

        Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, teknik direktör Claudio Ubeda’nın planlarında yer bulamaması halinde oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

        3

        Haberde, sarı-kırmızılıların orta saha ile hücum hattı arasında bağlantı kurabilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Zenon’un bu doğrultuda kulüp yönetiminin gündemine geldiği ifade edildi. Galatasaray’ın, oyuncu için yaz transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği aktarıldı.

        4

        Riquelme’nin de olası tekliflere açık olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, Zenpn’un geleceğinin teknik direktör Úbeda’nın vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

        5

        AVRUPA’DAN VE GÜNEY AMERİKA’DAN İLGİ VAR

        Öte yandan Kevin Zenpn’a daha önce de ciddi teklifler geldiği ortaya çıktı. Alman ekibi Hoffenheim’ın oyuncu için 18 milyon dolarlık teklif sunduğu ancak bu önerinin reddedildiği belirtildi. Ayrıca Olympiakos’tan gelen teklifin geri çevrildiği, Deportivo Alavés’in ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisinin kabul edilmediği ifade edildi.

        6

        Zenon’un güncel olarak Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Galatasaray’ın radarında olduğu bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya'ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        O para çalışırken alınamaz
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
