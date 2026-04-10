Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de ihaleyle villa, ticaret ve akaryakıt istasyonu arsası satılacak

        Kocasinan Belediyesince düzenlenecek ihaleyle villa, ticaret ve akaryakıt istasyonu arsası satılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 villa, 1 ticaret ve 1 akaryakıt istasyonu arsası, yüzde 20 peşinat ve 12 ay taksit seçeneğiyle satışa sunulacak.

        Satış için 14 Nisan'da gerçekleşecek ihaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kayseri'nin her geçen gün değerlendiğini ifade etti.

        Kente yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, şehrin yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. Kayseri'mizin gelişimi ve modernleşmesi adına önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Kayseri oluşturma gayretindeyiz. Hem hemşehrilerimize hem de taşınmazları satın alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

