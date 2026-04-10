Kayseri'de ihaleyle villa, ticaret ve akaryakıt istasyonu arsası satılacak

Kocasinan Belediyesince düzenlenecek ihaleyle villa, ticaret ve akaryakıt istasyonu arsası satılacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 villa, 1 ticaret ve 1 akaryakıt istasyonu arsası, yüzde 20 peşinat ve 12 ay taksit seçeneğiyle satışa sunulacak.



Satış için 14 Nisan'da gerçekleşecek ihaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kayseri'nin her geçen gün değerlendiğini ifade etti.



Kente yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"İhalelerden elde ettiğimiz gelir, şehrin yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. Kayseri'mizin gelişimi ve modernleşmesi adına önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Kayseri oluşturma gayretindeyiz. Hem hemşehrilerimize hem de taşınmazları satın alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

