Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 4,5 ayda 34 bin 396 dosya karara bağlandı

        Mersin'de 4,5 ayda 34 bin 396 dosya karara bağlandı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 4,5 ayda 34 bin 396 dosyanın karara bağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 4,5 ayda 34 bin 396 dosya karara bağlandı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 4,5 ayda 34 bin 396 dosyanın karara bağlandığını bildirdi.

        Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, görevlerinin adaletin en doğru şekilde tecellisini sağlamak olduğunu söyledi.

        Davalarda karar çıkma oranının arttığını belirten Çelikkol, "1 Ocak-15 Mayıs'ta yeni rekor kırarak, karar çıkarma oranını yüzde 107,14'e yükseltmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

        Kentte suçlarda azalma görüldüğünü dile getiren Çelikkol, şöyle konuştu:

        "Genel olarak tüm soruşturmalarda azalma görülmüştür. Geçen yıl 1 Ocak'tan 15 Mayıs'a kadar 33 bin 198 adli soruşturma yapılırken bu yıl 32 bin 181 adli soruşturma başlatılmıştır. Mersin'de özellikle 1 Eylül'den itibaren hızlı şekilde suç işleme oranlarında düşüş var. Bu bizim için sevindirici bir durum."

        Çelikkol, 4,5 ayda 34 bin 396 dosyanın karara bağlandığını belirterek, "Verilen bu kararlardan 1624 dosyaya itiraz edilmiştir. Bunlardan sadece 88 dosyada yanlış karar verilmesi değerlendirilerek itiraz kabul edilmiştir. Bu da bizim için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

        Adalet mekanizmalarının hızlı, şeffaf ve denetime açık olduğunu vurgulayan Çelikkol, önlerine gelen her başvuruyu ve itirazı titizlikle inceleyerek değerlendirdiklerini söyledi.

        Başsavcı Çelikkol, her mahalleden sorumlu cumhuriyet savcısı uygulamasıyla soruşturmaların daha hızlı yürütüldüğünü, 1 Haziran'dan itibaren uygulanmak üzere yeni kararlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Herkesin hızlı şekilde hukuki haklardan yararlanması için ilk etapta tüm ağır cezalı suçlarda soruşturma işlemini emniyete ve jandarmaya bırakmadan bizzat cumhuriyet savcılarımız tarafından yapılacaktır. Soruşturma işlemleri ve kararlarıyla ilgili olarak bilgilendirme birimini kurmuş bulunuyoruz. Burada adli bir olayda taraflar dosyası hakkında hangi işlemlerin yapıldığını, hangi işlemlerin beklediğini ve hukuki olarak neden böyle bir karar verildiğini görecek. Müracaat eden kişilere yapılan işlemler personel tarafından tek tek izah edilecektir. Yanlış bir karar verildiğinde bunun düzeltilmesi için itiraz müessesini aktif olarak devreye sokacağız. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var, Mersin'i Türkiye'de hukuka olan güven duygusunun en yüksek olduğu il yapmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Mersin'de Yörük aileye güneş paneli desteğinde bulunuldu
        Mersin'de Yörük aileye güneş paneli desteğinde bulunuldu
        Anamur'da Kuran kursu öğrencileri temsili tavaf yaptı
        Anamur'da Kuran kursu öğrencileri temsili tavaf yaptı
        Başsavcı Çelikkol: "Mersin'i, Türkiye'de hukuka güven duygusunun en yüksek...
        Başsavcı Çelikkol: "Mersin'i, Türkiye'de hukuka güven duygusunun en yüksek...
        Mersin'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsüne 106 bin lira ce...
        Mersin'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsüne 106 bin lira ce...
        Mersin'de sahiplendirme kampanyasıyla bin 927 köpek yeni yuvasına kavuştu
        Mersin'de sahiplendirme kampanyasıyla bin 927 köpek yeni yuvasına kavuştu
        Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat
        Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat