Mersin'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsüne 106 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle park halindeki 2 araca çarptıktan sonra kaza yapan sürücüye 106 bin lira ceza uygulandı. M.Z.G. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki 2 otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan aracından çıkan M.Z.G. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan sürücünün, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Ekipler M.Z.G'ye 106 bin lira ceza kesti.

