Türkiye'de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması dolayısıyla 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çalışmalarda siyasi partilerin ve adayların promosyon tercihi bez çanta olunca üreticiler açısından sipariş yoğunluğu yaşandı.
Doğada yüzlerce yıl yok olmayan naylon poşetlere alternatif olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere çevreci ve defalarca kullanılabilen bez çantalara, ilgi arttı.
Bez çantalarda talep patlaması yaşanmasıyla yoğun üretimin söz konusu olduğu sektörde çalışanlar, siparişleri zamanında teslim edebilmek için mesai harcıyor. Belediye bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar da bez çanta üretimi için yoğun çalışıyor.
Çantaların tasarımının hazırlanmasının ardından baskı aşamasına geçiliyor. Baskısı yapılan kumaşlar, makinelerde dikilerek çanta haline getiriliyor.
"ECZANELERDE DE KULLANILMAYA BAŞLADI"
Bursa'da kurulu bir promosyon firmasının sahibi Mustafa Timur, yaptığı açıklamada, bez çantaların promosyon olarak çok önceden beri üretildiğini söyledi.
Şimdilerde doğayla dost olması dolayısıyla bez çanta kullanımının ve siparişlerinin arttığını belirten Timur, "Doğaya zararlı naylon poşet kullanımının ücretlendirilmesinin ardından bez çanta işi aşırı derecede yoğunlaştı. Özellikle kuyum, ayakkabı, ev tekstilinde çok ciddi bir şekilde bez çanta kullanımı var. Şu anda ciddi bir şekilde o yönde hızlanma oldu." diye konuştu.
Timur, yerel seçim dolayısıyla bütün partiler ve adayların bez çantaya yöneldiğini belirterek, ''Güzel bir promosyon oldu. Naylon poşetin daha önce kullanıldığı her sektörden eksilmesi, bu sektörlerin bez çantaya yönelmesini sağladı. Mesela eczanelerde daha önce yoğun kullanım yoktu. Şimdi eczaneler de yoğun kullanıma başladı. Marketler çok ciddi bir şekilde kullanıyor ve bunun pazarını da oluşturdular. Satış da yapıyorlar." dedi.
Bez çantaya ilginin devamını arzu ettiklerini aktaran Timur, "Naylon poşet kullanımının bütün sektörlerden çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu uygulamayı başlatanlara çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
"BU SEÇİM DÖNEMİNDE ÇANTA ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI"
Merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir bayrak firmasının sahibi Selahattin Avşar da bu seçim döneminde bayrak siparişinin azaldığını, çanta üzerine yoğunlaşıldığını söyledi.
Avşar, "Çanta konusunda bayrakçıların bir hazırlığı yoktu. Makineleri de farklı olduğu için zamanın da kısa olması nedeniyle çanta üretimine uyum sağlamak zor oldu. Yine de çok fazla bez çanta siparişi geldiği için kısıtlı da olsa çanta üretimi yapıyoruz. Ne kadar yapabileceksek o kadarına söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu
BUSMEK'TEN 500 BİN BEZ ÇANTA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) bünyesinde de bez çanta üretilmeye başlandı.
BUSMEK Erikli Kurs Merkezi'nde kursiyerler, bez kumaşları, dikiş makinelerinin başında çantaya dönüştürüyor.
Kurs bünyesinde 500 bin bez çanta üretilirken, söz konusu çalışmalar hem istihdama hem de çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.
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