'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Savunma Sanayi
ABONE OL

Yerli insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gelişmeyi, ""Daha fazla yerde tutamadık uçtu" sözleri ile sosyal medya hesabından paylaştı

Yerli insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK'

Bayraktar, yerli insansız savaş uçağının havada görüntülerini yayınladığı paylaşımına, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" notunu düştü.

Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.

Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;

- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayraktar Akıncı’dan TOLUN ile başarılı atış
SAVUNMA SANAYİ Bayraktar Akıncı’dan tam isabet
Milli Muharip Uçak'ta son dakika gelişmesi: Sonun başlangıcı... - Haberler
SAVUNMA SANAYİ Milli Muharip Uçak'ta yeni aşama
Baykar, 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor
SAVUNMA SANAYİ Baykar, ihracatta hedef büyüttü
SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!
SAVUNMA SANAYİ SAHA EXPO 2022 fuarında ‘SARBOT’ silahlı robotu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.