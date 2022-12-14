Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK'

Bayraktar, yerli insansız savaş uçağının havada görüntülerini yayınladığı paylaşımına, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" notunu düştü.

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.

Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.