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Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen geniş katılımlı bir etkinlik ile geçtiğimiz Cuma günü yüzünü gösterdi.

Biri SUV ve biri sedan olmak üzere iki farklı karoser ile tanıtılan otomobilin, teknik özellikleri de tanıtım etkinliğinde açıklandı.

Böylece, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2 yıldan daha az bir sürede yoktan var ettiği modelin, dünyadaki rakiplerine kıyasla güçlü yönleri de karşımıza çıktı.

Hatırlayacağınız üzere, yerli otomobilin küresel arenada hangi modeller ile rekabet edeceğini sizlere daha önce aktarmıştık. Şimdi ise, TOGG'un sağladığı veriler ışığında, Türkiye'nin otomobilini olası rakipleri ile teknik olarak karşılaştırabiliriz.

Teknik verilere geçmeden önce ise, TOGG'un geliştirdiği otomobiller arasında ilk önce C segmentte yer alan bir SUV modelin 2022 yılında yollara çıkacağını hatırlatalım.

Dolayısıyla, karşılaştırdığımız modellerin de aynı segmentte yer alan otomobiller olduğunu belirtelim.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

TOGG'un verdiği bilgilere göre, sadece elektrikli çalışan bir model olarak üretilecek yerli otomobilin iki farklı güç seçeneği bulunuyor.

Giriş versiyonunda 200 beygir gücünde arkadan itişli bir çekiş sistemi sunulurken, daha güçlü versiyonda ise 400 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli sistem yer alacak.

Her ne kadar giriş versiyonun menzili 300 kilometre ve güçlü versiyonun menzili de 500 kilometre olarak açıklansa da, her iki versiyonunda batarya kapasitesi hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Fakat, bu değerleri sağlamak için yerli ve elektrikli C segment SUV modelin düşük güce sahip seçeneğinde yaklaşık 45 kWh kapasiteli bir bataryanın, daha güçlü versiyonda ise yaklaşık 90 kWh'lik kapasiteye sahip bir batarya paketinin yer alması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Model Batarya Güç Menzil Şarj Süresi TOGG C-SUV (güçlü versiyon) *90 kWh 400 bg 500 km 30 dk (%80) TOGG C-SUV *45 kWh 200 bg 300 km 30 dk (%80) MG ZS EV 44,5 kWh 143 bg 263 km 40 dk (%80) Mazda MX-30 35,5 kWh 141 bg 209 km 40 dk (%80) Aiways U5 65 kWh 190 bg 380 km 44 dk (%80) Kia Niro EV 67,1 kWh 204 bg 455 km 44 dk (%80) SsangYong E-Siv 61.5 kWh 197 bg 448 km 50 dk (%80) Lexus UX 300e 54.3 kWh 204 bg 310 km 60 dk (%80) Volco XC40 Recharge 78 kWh 408 bg 400 km 40 dk (%80)

*Yaklaşık değer

Ortaya çıkan tabloda da görüldüğü üzere, yerli SUV modelimiz güçlü versiyonunda sunduğu 500 kilometrelik menzil değeri ile şimdilik sınıfında rakipsiz olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, TOGG'un bu sınıfta belki de bir ilk olarak sunacağı 90 kWh kapasiteye sahip batarya.

Yerli SUV'un gücü daha az olan versiyonu ise aynı batarya kapasitesine sahip rakiplerinden hem gücü hem de menzili ile daha iyi değerler ortaya koyuyor.

WLTP'YE GÖRE HESAPLANDI

Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre TOGG'un açıkladığı menzil değerleri WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure/ Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) standartlarına göre belirlenmiş durumda.

2017 yılından beri geçerli olan WLTP, 1992'den bu yana kullanılan NEDC'e (New European Driving Cycle/Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) göre daha gerçekçi tüketim değerleri elde etmesi ile biliniyor.

Dolayısı ile, otomotiv üreticileri WLTP değerlerine sadık kalarak, araçların katalog tüketim değerleri ile günlük kullanımdaki değerleri arasındaki farkın azaltılmasını hedefliyor.

Son olarak, TOGG'un otomobili ile karşılaştırdığımız modeller arasında elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla'nın hiç bir modeli bulunmuyor. Bunun nedenini ise Tesla'nın henüz c segmentte yer alan kompakt ölçülere sahip bir SUV modelinin bulunmaması şeklinde açıklayabiliriz.