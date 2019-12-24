Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Yerli otomobilin tanıtılmasına artık sayılı gün kaldı. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği otomobilin Cuma günü gerçekleştirilecek resmi tanıtımı öncesi, TOGG'un sosyal medya hesabından aracın farlarının görseli paylaşıldı. Teaser olarak tanımlabilecek fotoğraflar ise, yerli otomobilin tasarımına dair merakı artırdı.

Henüz resmi bir şekilde açıklanmamış olsa da, yerli otomobilin tasarımının İtalyan tasarım evi Pininfarina'ya emanet edildiği belirtiliyor.

Pininfarina'nın İstanbul Havalimanı'nın hava trafik kulesinin tasarımında imzasının bulunduğu göz önüne alındığında, Türkiye'ye yabancı bir firma olmadığı ortaya çıkıyor.

Yerli otomobilde Pininfarina tercihinin ne anlama geldiğini okumak için ise, İtalyan tasarımcının daha önce yaptığı işlere bakmakta fayda var.

1930 YILINDA KURULDU

Battista Farina tarafından 1930 yılında Carrozzeria Pinin Farina adıyla İtalya'nın Torino kentinde kurulan şirket, müşterilerin istekleri doğrultusunda özel karoserli otomobil üreten bir atölye olarak faaliyete başladı.

İlk modeli olan Lancia Dilambda'yı 1931 yılında düzenlene otomobil etkinliği Concorso d'Eleganza Villa d'Este'de sergileyen İtalyan tasarım evi, aynı yıllarda Hispano Suiza Coupé ve Fiat 518 Ardita'nın karoser çizgilerine de imzasını attı.

Zamanla Battista Farina'nın çocukluğundan gelen takma ismi 'Pinin' olarak anılan şirket, 1940'lı yıllarda Alfa Romeo 6C 2500 S ve Lancia Aprilia cabriolet gibi modeller geliştirerek ses getirdi.

DÖNÜM NOKTASI FERRARI OLDU

Pininfarina'yı dünya sahnesine taşıyan adım ise 1951 yılında atıldı. Battista Farina ile Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin el sıkışmasıyla, hem İtalyan şirket hem de otomotiv dünyası için yeni bir dönem başlamış oldu.

İşbirliği kapsamında ortaya çıkan Ferrari ise Ferrari 212 oldu. Bu modeli 1954 yılında 250 GT takip etti.

1950'li yıllarda başta İtalyan üreticiler olmak üzere, Peugeot'ya 403 modelini tasarlayan Pininfarina, bu dönemde, Alfa Romeo Giulietta Spider, Fiat 1500, Lancia Florida II, Fiat Abarth Monoposto gibi modelleri tarih sahnesine çıkardı.

1960'lı yıllarda ise Amerikan otomotiv endüstrisine de adım atan Pininfarina, 1963 Paris Otomobil Fuarı'nda Chevrolet Pininfarina imzalı Corvette Rondine konseptini sergiledi.

1966'da Battista Pininfarina'nın (1961'de soy adını Pininfarina olarak değiştirdi) vefatı ile, şrketin kontrolü Sergio'ya geçti.

Aynı yıl gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı'nda ise, İtalyan tasarım evinin imzasının bulunduğu Alfa Romeo 1600 Spider modeli katılımcılara sergilendi.

Torino Otomobil Fuarı'nda ise tasarımı Pininfarina'nın elinden çıkan Fiat 124 Sport Spider'ın lansmanı gerçekleşti.

1993'e kadar üretilen Alfa Romeo 1600 Spider 140 bin adetlik satış rakamına ulaşırken, Fiat 124 Sport Spider ise 200 bin adet satıldı.

1968'de Pininfarina imzalı Peugot 504 tanıtıldı.

TÜRKİYE'DE DE İLGİ UYANDIRAN MODELLERDE İMZASI VARDI

1970'li yıllarda Ferrari'ye otomobil tasarlamaya devam eden Pininfarina, 1971'de Berlinetta Boxer'ı sergiledi. Lancia Gamma coupe modeli de 1976 yılında İtalyan tasarım evinin imzası ile tanıtıldı.

Ferrari'nin bir başka Pininfarina imzalı modeli 308 GTB ise 1975'te piyasa çıktı.

1980'li yılların sonunda cabrio bir model olan Cadillac Allanté modeline imza atan Pinanfarina, Türkiye'deki bilinirliğini ise Peugot 205 modeli ile aynı yıllarda elde etti. Ferrari'nin Testa Rossa modeli de 1980'li yıllarda Pininfarina imzası ile yollara çıktı.

Firmanın Türkiye'de asıl tanınması ise 1990'lı yıllarda gerçekleşti.

Öyle ki, 1990'lı yıllarda Türkiye'de de satılan Fiat Coupé, Mitsubishi Pajero, Peugeot 306 Cabriolet ve Peugeot 406 Coupé gibi modellerin tasarımı Pininfarina'nın elinden çıkmıştı.

Aynı yıllarda, İtalyan tasarımı evinin imzasıyla Bentley Azure, Lancia k Station Wagon, Ferrari 456 GT gibi otomobiller de piyasa çıkmıştı.

2000'li yıllarda Volvo ile İsveç'te ortak bir birim kuran Pininfarina, Volvo'nun convertible modellerinin tasarımını üstlendi.

Aynı yıllarda Maserati'nin Pininfarina imzalı Quattroporte ve GranTurismo modelleri satışa sunuldu.

F430, Superamerica, 599 GTB Fiorano, California ve 458 Italia ise Pinanfarina'nın 2000'li yıllarda tasarladığı Ferrari modelleri olarak kayıtlara geçti.

Alfa Romeo GTV/Spider, Ford Streetka, Alfa Romeo Brera/Spider, Ford Focus Cabrio, Peugeot 1007, Mitsubishi Colt CZC gibi modeller Pininfarina'nın 2000'li yıllarda tasarladığı otomobiller olarak hafızalarda yer etti.

2015'TE HİNTLİLERE SATILDI

2010'lu yıllarda Ferrari'ye FF, 458 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale ve California T modellerini kazandıran Pininfarina, bu dönemde büyük bir borç maliyetinin altında kaldı.

53 milyon euro tutarındaki borcun altından kalkamayarak 2015 yılında 168 milyon euro karşılığında Hintli Mahindra Group'a satılan Pininfarina, bu tarihten sonra direksiyonu Çin'e kırdı.

Şangay'da bir ofis açan İtalyan tasarım evinin, bugüne kadar Chery Automobile, Changan Automobile, GAC Motor, Karma, Jianghuai Automobile and Southeast Motor ve Hybrid Kinetic Group gibi Çinli üreticiler için otomobil tasarladığı belirtiliyor.

Pininfarina'nın Çin için tasarladığı bir diğer model olan Dorcen G70S ise gerek ölçüleri gerek genel hatları ile TOGG'un geliştirdiği yerli otomobile yakın bir duruş sergiliyor.

Öyle ki, yerli otomobil için tüm gözler Pininfarina'nın K350 konseptine çevrilmişken, Dorcen G70S de Türkiye'nin otomobilinin tasarımına ilham verme ihtimali taşıyan modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Çin pazarında satılan G70S'nin, C-segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobil ile aynı sınıfta yer aldığını da belirtelim.

SADECE FERRARİYE 100 MODEL TASARLADI

Pininfarina'nın tarihini elimizden geldiğince anlatmayha çalıştık. İtalyan tasarım evinin bu satırlara sığmayan daha onlarca modeli ve hikayesi bulunduğunu bilmekte fayda var.

Bugüne kadar sadece Ferrari'ye 100 model tasarlayan ve uzun yıllardır otomotiv sektörüne yön veren modellere imzasını atan Pininfarina'nın yerli otomobile çözüm ortağı olması, kuşkusuz küresel arenada ses getirece

Öte yandan, Pininfarina'nın elektrikli modellere yoğunlaşması, Çin'de startup ölçeğindeki üreticilere de tasarımları ile destek vermesi ve son olarak Vietnam'ın da yerli otomobili Vinfast için otomobil dizayn etmesi, şirketin değişen şartlara uyum sağlaması bakımından yerli otomobilin önündeki bir fırsat olarak değerlendirebilir.

Son olarak, Pininfarina'nın yerli otomobil dışında bugünlerde üzerinde çalıştığı bir diğer projenin ise, üretim adedi 150 olarak belirlenen 2.5 milyon dolarlık elektrikli spor model Battista olduğunu da not düşelim.