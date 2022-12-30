Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

Yılbaşı gününü evde geçirmek bazen dışarıda geçirmekten çok daha eğlenceli olabiliyor. Özelikle aile veya arkadaşlarınızla birada yapacağınız keyifli aktiviteler gecenizi unutulmaz kılabilir. Yeni yıla girerken kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmek için yapabileceğiniz birkaç aktiviteyi sizin için sıraladık. İşte, yılbaşında evde keyifle eğlenmek için yapılabilecek aktiviteler…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    Yeni yıl heyecanına az bir zaman kala yılın son saatlerini sevdiklerinizle veya tek başınıza geçirecekseniz ve kaliteli bir vakit geçirmek istiyorsanız ancak ne yapacağınızı bilmiyorsanız bir de tavsiyelerimize göz atın. 

    Zor bir yılı geride bırakırken en azından son saatlerini keyifle geçirmeyi hak ediyorsunuz. Keyifli ve kaliteli bir zaman geçirmek için yapabileceğiniz alternatif aktiviteleri sizler için listeledik.

     
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    1. ÖNCE KENDİNİZE VEYA SEVDİKLERİNİZE GÜZEL BİR SOFRA HAZIRLAYIN

    En güzel sohbetler masada olur denilir. Sevdiklerinizle birlikte sofrada geçirdiğiniz ve hiçbir zaman geri gelmeyecek anılar hiçbir şeye değişilmez. Eğer tek başınıza bir yılbaşı kutlaması planlıyorsanız, kendinizi şımartmak için güzel bir yemek yemeyi hak ediyorsunuz.

    Yılbaşında yapılacak ilk aktivitelerden birisi şüphesiz güzel bir yemek sofrasından geçer.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    2. KUTU OYUNLARI

    Yılbaşı akşamını ailenizle veya arkadaşlarınızla geçirecekseniz heyecanlı ve çekişmeli bir gece için kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz. Tombala yılbaşının klasik oyunu olsa bile bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Doğruluk mu, cesaretlilik mi gibi daha çekişmeli oyunları tercih edebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    3. SEVDİKLERİNİZİ ARAYIN

    Yılbaşına yalnız girecek olsanız bile uzakta olan yakınlarınızı görüntülü veya normal aramanız hem sizi hem de onları mutlu edecektir. Eski anılarınızı tazeleyerek yeni yıl heyecanına ortak olabilirsiniz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    4. FİLM GECESİ

    Güzel bir yemek yedikten sonra ister kendini başınıza ister sevdiklerinizle güzel bir film seçerek kaliteli vakit geçirebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    5. YILLIK PLANLAMA YAPIN

    Gecenin finaline geçmeden önce koca bir yılı gözünüzün önünden geçirin. Artıları ve eksilerini not ederek yeni bir yıl için hedefler belirleyerek kendinizi motive edin. Güçlü bir başlangıç yaparak kendinizi yeni bir yıla hazırlayın.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    6. BİRAZDA EĞLENELİM

    Aile ve yakınlarınızla eğlenceli bir vakit geçirmek için olmazsa olmazlardan birisi elbette müzik. Müzik listenizi önceden hazırlamayı unutmayın ve eğlenmeyi sakın unutmayın, bir kere yaşıyorsunuz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    7. KARAOKE YARIŞMASI YAPIN

    Sevdiklerinizle ya da tek başınıza keyifle eğlenirken bir yandan şarkılara eşlik etmek ortamı daha da canlandıracaktır. Sesinizin güzel olup olmaması önemli değil önemli olan ortam da dilediğince şarkı söylüyor olabilmek.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    8. DANS YARIŞMASI

    Arkadaşlarınızla beraber dans hareketlerini denemeye çalışarak kahkahalara boğulabilirsiniz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    9. EN ÖNEMLİSİ BOL BOL SOHBET

    Arkadaşlarınızla birlikte bol bol sohbet etmek ve uzun bir yılı gözden geçirmek kaliteli bir ortam oluşturacaktır. Sohbet ederken aranızda oynayacağınız iddialar ve oyunlar ile ortamı daha da eğlenceli hale getirip gecenizi renklendirebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne yapılır? Yılbaşı gecesi keyifle eğlenmek için evde yapılabilecek aktiviteler

    10. SON OLARAK YAPABİLİRSENİZ HEM KENDİNİZE HEM DE SEVDİKLERİNİZE YILSONU NOTU YAZIN

    Yeni yıla girmeden önce hem kendinize hem de sevdiklerinize anlamlı bir mektup yazmak ortamı biraz olsa duygulandırsa bile günün anlam ve önemini özetleyecektir. Bu yıl biriktirdiğiniz anılar üzerine kısa bir tura çıkın ama fazla derine dalmayın… Mutlu yıllar.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.