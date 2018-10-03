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Yıldırım Öcek kimdir?
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Yıldırım Öcek kimdir? Yıldırım Öcek nereli, kaç yaşında?

Yıldırım Öcek, sinema dizi ve tiyatro oyuncusudur. Çocuklar Duymasın, Zengin Kız Fakir Oğlan, Baba Oluyorum, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Yıldırım Öcek kimdir, kaç yaşındadır?

03.10.2018 - 09:48 | Güncelleme:

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu Lise mezunudur. Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek adlarında iki oğlu vardır.  Peki, oyuncu Yıldırım öcek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yıldırım Öcek'dir. Liseden mezun olduktan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Memurluk yaptı, düğün salonlarında, barlarda komedyenlik yaptı. Televizyona ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Sahne hayatına 11 yaşında Harbiye Orduevi'ndeki bir düğün ile başladı. Armoni ve akordeon ile güldürütarzında stand up yaptı. Halk Eğitim'den tiyatro eğitimi aldı. 1975 yılında ilk oynadığı tiyatro oyunu Necati Cumalı'nın eseri "Nalınlar" adlı oyun olmuştur. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur tiyatrosunda yaptı. Oyunculuğu ondan öğrendi. Çoğunlukla zengin adam, patron rollerinde oynadı. 2011 yılında arkadaşları ile beraber kurdukları bir toplulukla 'Kim Öle Kim Kala' adlı tiyatro oyunu ile turnelere çıktı.

2004 - 2009 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğiniJale Atabey'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide dergi patronı Sadettin Yerebakan karakterini canlandırırken Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın,Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Bülent Polat, Veysel Diker, Yavuz Seçkin,Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Azizile birlikte oynadı. Yıldırım Öcek, yapımcısı ve senaristi Birol Güven olan ve 30 Ağustos 2012 - 14 Haziran 2015 tarihleri arasında yayınlanan "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde Sarp'ın babası karakterini canlandırdı. Bu dizinin başrollerinde Ufuk Özkan,Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek,Gözde Okur, Ferdi Akarnur, Kemal Kuruçay rol almıştır.

Yıldırım Öcek evlidir, Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek adlarında iki oğlu vardır. Büyük oğlu Feridun Öcek Jeofizik Mühendisidir. Küçüğü ise Eser Seçkin Öcek Üsküdar Cumhuriyet Lisesinden mezun olduktan bir kaç sene sonra kazandığı Maltepe Ünv.Güzel sanatlar oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy, Serenay Aktaş,Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin ile birlikte rol aldı.

YILDIRIM ÖCEK'İN FİLMOGRAFİSİ

  • Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)
  • Seksenler - Harun (2017)
  • Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)
  • Nekrüt (2008)
  • Ateşle Barut (2008)
  • Semum - Cengiz (2008)
  • Emret Komutanım (2008)
  • Baba Oluyorum (2007)
  • Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)
  • Küçük Hanımefendi (2006)
  • AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)
  • Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)
  • Acı Hayat - Emlakçı (2005)
  • Beyza'nın Kadınları (2005)
  • Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)
  • Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)
  • Patron Kim (2003)
  • Hürrem Sultan (2003)
  • Rus Gelin (2002)
  • Ekmek Teknesi (2002)
  • Berivan (2002
  • Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)
  • Altın Yumruk İstanbul'da (2001)
  • Tatlı Hayat (2001)
  • Ayrılsak da Beraberiz (1999)
  • Deli Yürek (1999)
  • Ruhsar (1997)
  • Böyle Mi Olacaktı (1997)
  • Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)
  • Babamın Günahı - Baba (1998)

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