Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan "yılın düğünü" dün akşam yapıldı.

61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı "görkemli" bir düğünle dünyaevine girdi.

AA'nın haberine göre; çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyururken, soyadı kısmına "Bezos"u da eklediği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ayrıca Lady Gaga'nın da cumartesi günü çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin geldiği belirtildi.

Düğünleri kentte pek çok tartışmaya yol açsa da Bezos ve Sanchez çifti, davetlilerden kendilerine düğün hediyesi yapmak yerine Venedik’in yararına kullanılacak hayır işi olarak bağış yapmasını istedi.

DÜNYA BASINI, "YILIN DÜĞÜNÜ"NÜ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Bezos ve Sanchez'in düğünü için çok sayıda gazeteci de Venedik'e giderken, foto muhabiri ve kameramanlar hem gelin ve damadı hem de ünlü konuklarını, kentin kanallarında da kullanılan küçük teknelerle yakından takip etti.

İtalyan basınında "Yılın en çok tartışılan düğünü Venedik'te yapıldı" başlıkları dikkati çekerken, çiftin düğünlerini Kuzey İtalya'daki bir şehirde yapmasına karşın düğün yemekleri için Güney İtalya bölgelerinin mutfağının tercih edildiği belirtildi.

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TAHMİNİ 30 MİLYON EURO HARCANDI

Basında çıkan diğer haberlerde, Forbes'a göre, 215 milyar dolarlık mal varlığıyla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, "Venedik'te toplamda 3 günlük düğünü için 30 milyon euro harcamış olabileceği, bunun şahsi mal varlığına çok da büyük bir yük getirmediği" yorumları yer aldı.

"YILIN DÜĞÜNÜ" HAFTALARDIR FARKLI EYLEMLERLE PROTESTO EDİLİYOR

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğün için Venedik'i seçmesi, kentte en başından beri tartışmalara yol açarken, son günlerde de farklı biçimlerde protesto ediliyor.

Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarında da "yılın düğünü" olarak anılan bu organizasyona karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmış, "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de "Bezos'a yer yok" pankartı asmıştı.