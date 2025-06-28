Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi | Dış Haberler

        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

        Amazon'un kurucusu, ABD'li milyarder Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır protestolara da yol açan ihtişamlı bir düğünle evlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 05:48 Güncelleme: 28.06.2025 - 05:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan "yılın düğünü" dün akşam yapıldı.

        61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı "görkemli" bir düğünle dünyaevine girdi.

        AA'nın haberine göre; çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyururken, soyadı kısmına "Bezos"u da eklediği görüldü.

        DAVETLİLERDEN DÜĞÜN HEDİYESİ YERİNE VENEDİK YARARINA BAĞIŞ YAPILMASI İSTENDİ

        ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

        REKLAM

        Ayrıca Lady Gaga'nın da cumartesi günü çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı.

        İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin geldiği belirtildi.

        Düğünleri kentte pek çok tartışmaya yol açsa da Bezos ve Sanchez çifti, davetlilerden kendilerine düğün hediyesi yapmak yerine Venedik’in yararına kullanılacak hayır işi olarak bağış yapmasını istedi.

        DÜNYA BASINI, "YILIN DÜĞÜNÜ"NÜ YAKINDAN TAKİP ETTİ

        Bezos ve Sanchez'in düğünü için çok sayıda gazeteci de Venedik'e giderken, foto muhabiri ve kameramanlar hem gelin ve damadı hem de ünlü konuklarını, kentin kanallarında da kullanılan küçük teknelerle yakından takip etti.

        İtalyan basınında "Yılın en çok tartışılan düğünü Venedik'te yapıldı" başlıkları dikkati çekerken, çiftin düğünlerini Kuzey İtalya'daki bir şehirde yapmasına karşın düğün yemekleri için Güney İtalya bölgelerinin mutfağının tercih edildiği belirtildi.

        REKLAM

        TAHMİNİ 30 MİLYON EURO HARCANDI

        Basında çıkan diğer haberlerde, Forbes'a göre, 215 milyar dolarlık mal varlığıyla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, "Venedik'te toplamda 3 günlük düğünü için 30 milyon euro harcamış olabileceği, bunun şahsi mal varlığına çok da büyük bir yük getirmediği" yorumları yer aldı.

        "YILIN DÜĞÜNÜ" HAFTALARDIR FARKLI EYLEMLERLE PROTESTO EDİLİYOR

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğün için Venedik'i seçmesi, kentte en başından beri tartışmalara yol açarken, son günlerde de farklı biçimlerde protesto ediliyor.

        Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarında da "yılın düğünü" olarak anılan bu organizasyona karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmış, "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de "Bezos'a yer yok" pankartı asmıştı.

        23 Haziran’da Greenpeace Italia ve İngiliz "Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret eder)" isimli grup, yine Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda üzerinde Bezos'un bir fotoğrafı ve İngilizce "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açmıştı. Polis bunu toplayarak kaldırmıştı.

        REKLAM

        26 Haziran’da da ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda, Jeff Bezos'un düğününü protesto eden yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem gerçekleştirmişti.

        Ellerinde ABD’li milyarder karşıtı ve Gazze’de barış çağrısı yapan dövizler taşıyan gruptan genç bir kadın ve erkek, meydandaki bayrak direklerine tırmanmaya çalışınca polis müdahalede bulunmuştu.

        Düğünden önceki akşamda da Aziz Mark Meydanı'ndaki çan kulesine de lazerle "Krallara hayır, Bezos'a hayır" yazısı yansıtıldı.

        Düğün karşıtı grupların, cumartesi günü bir gösteri daha yapması planlanıyor.

        İTALYAN HÜKÜMETİ VE VENEDİK BELEDİYESİ DÜĞÜNDEN MEMNUN

        Kentte düğüne karşı çıkanlar olsa da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Bezos'un kentlerini düğün mekanı olarak seçmesinden memnun olduğunu ve bu fikri desteklediğini belirtmişti.

        Bu arada, İtalya’da sağ koalisyon hükümetinden Turizm Bakanı Daniela Santanche de düğün günü bir yazılı açıklama yaparak, Bezos-Sanchez çiftinin düğünün Venedik’in turizme dair verilerinin düşüşte olduğu bir dönemde önemli bir olay olduğunu kaydetti.

        Santanche, bu düğün sayesinde İtalya ve Venedik’in küresel görünürlüğünün arttığını belirterek, "Bezos'un düğünü, İtalya'nın uluslararası turizm manzarasında giderek artan merkeziliğinin güçlü bir işaretidir. Bu tür etkinlikler küresel imajımızı güçlendirir, istihdam yaratır, bölgeyi tanıtır ve yeni nitelikli turist akışları çeker." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafları AA ile AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #venedik
        #amazon
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da