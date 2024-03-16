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        Haberler Gündem Yılın ilk Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den görülecek mi?

        Yılın ilk Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi?

        Mart ayında gerçekleşecek yılın ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Astrolojide tutulmanın sadece bir doğa olayı değil, 12 burcu etkileyen bir evre olduğuna inanılıyor. Peki, yılın ilk Ay tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:35
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        En etkileyici doğa olaylarının başında gelen Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu tutulma 'yarı gölgeli' olarak gerçekleşecek ve yılın ilk Ay tutulması olacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

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        YILIN İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

        Tutulma sabah 07.53'te başlayacak ancak üst seviyeye ulaşması 10.12'de olacak. Saat 12.32 itibarıyla da bitecek.

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        AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.

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        BU SENE BAŞKA AY TUTULMASI VAR MI?

        Başka bir Ay tutulması ise 18 Eylül'de olacak. Tutulma 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

        Eylül'deki tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Bu tutulma, Türkiye'den görülebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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