En etkileyici doğa olaylarının başında gelen Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu tutulma 'yarı gölgeli' olarak gerçekleşecek ve yılın ilk Ay tutulması olacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...