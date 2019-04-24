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BU BİR SAHNE AŞKIDIR ASLINDA

Kısakürek, hastalığı ilerlemesine rağmen Karagöz oynatmayı bırakmadığını dile getirdi. Sanatını yapmasının kendisini ayakta tuttuğuna işaret eden Kısakürek, şöyle konuştu: "Davet eden olursa çağıran olursa gidiyorum oynatıyorum. Karagöz geçmişte geçim kaynağımdı. Şimdi sadece emekli maaşı yetmiyor. Arada sırada böyle çağıranlar olursa gidiyor oynatıyorum. 3-5 kuruş para alıyoruz. Ramazanda çağırılırsa gidip oynatıyorum. Sağ olsun eşim hiç peşimi bırakmıyor. Onla beraber oynatıyoruz. Bu bir aşktır. Bu bir sahne aşkıdır aslında. Bana zaten sahneden inmek çok acı geldi. Bu sene artık iyice daha kötü oldum."