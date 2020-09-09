Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinemaya başladığı günden ölümüne kadar senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı olarak sinemanın her dalında yer alan Yılmaz Güney'in aslında kendi hayatı başlı başına bir filmdi.

Türü ise gerilim, aksiyon, macera...

Kimine göre 'Hayatı dolu dolu ve hızlı yaşadı.

Kimine göre kariyerini de heba etti kendisininkiyle birlikte ailesinin ve başkalarının hayatını da.

Kimine göre kahramandı, kimine göre anarşist.

Kimine göre katildi, kimine göre kurban.

Kimine göre lümpendi, kimine göre değil.

Kimine göre düşünce suçlusuydu kimine göre adam öldürmekten hapishanede yatarken kaçtığı yurt dışında tutunabilmek için kendisine siyasi bir hava yaratmıştı.

Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney, bundan 36 yıl önce 9 Eylül 1984'te vefat etti.