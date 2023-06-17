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Bu yıl YKS'de baraj var mı, yok mu? 2023 YKS'de baraj kalktı mı, devam ediyor mu?

2023 YKS için beklenen zaman geldi çattı. Söz konusu sınav için uzun bir süredir çalışmalarına devam eden öğrenciler, YKS ile ilgili araştırmalarına da devam ediyor. 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan sınavda baraj olup olmadığı gündem olmuş durumda. İşte, bu yıl YKS'de baraj var mı, yok mu sorusunun yanıtı...

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  • YKS'de baraj puanı var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de bu yıl baraj uygulamasının devam edip etmediğine dair araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Sınava katılım gösterecek adaylar ve velileri için YKS baraj puanı hakkındaki tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
  • YKS'de baraj puanı var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?

    BU YIL YKS'DE BARAJ VAR MI, YOK MU?

    Yükseköğretim Kurulundan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denilmişti.

    Söz konusu açıklama sonrası barajın geri geldiğine yönelik yeni bir açıklama ise yapılmadı. Dolayısıyla YKS'de bu yıl da baraj puanı olmayacak.
  • YKS'de baraj puanı var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?

    YKS, 17-18 HAZİRAN'DA YAPILACAK

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular ise 8-23 Mart  tarihleri arasında alınacak.
  • YKS'de baraj puanı var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?

    2023 YKS SINAV YERLERİ

    ÖSYM YKS sınav yerlerini saat 15.00'te erişime açtı. Yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

    2023 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ
  • YKS'de baraj puanı var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?

    YKS'de KALEM, SİLGİ, SU VE KALEMTRAŞ VERİLECEK Mİ?

    Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş),şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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