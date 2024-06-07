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        Haberler Bilgi Gündem YKS'de kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? 2024 YKS'ye su ile giriliyor mu, neler dağıtılacak?

        2024 YKS'de kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? Neler dağıtılacak?

        ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci katılacak. Sınava günler kala öğrenciler YKS'de neler verilecek sorularına cevap arıyor. Sınava su ile girip girilemeyeceğini merak eden öğrenciler konunun detayları hakkında araştırma yapıyor. İşte, YKS sınavında neler verileceğine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:32
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS'ye sayılı günler kala sınavda ter dökecek binlerce öğrenci sınav esnasında kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi sorularına cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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        YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        YKS'de gerekli eşyaların verilip verilmeyeceği öğrencilerin en merak ettiği konular arasında. ÖSYM konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

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        Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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        SINAVA SU İLE GİRİLEBİLİR Mİ?

        ÖSYM'nin yayınladığı YKS kitapçığına göre öğrencileri sınava su ile giriş yapabilecek. Fakat alınan suyun etiketinin çıkartılması ve şeffaf yazısız şişe ile sınava girilmesi gerekmekte.

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        SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        ÖSYM sınav süresi hakkında şu açıklamada bulundu:

        Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

        YKS sınavında yasak olan eşyalar
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