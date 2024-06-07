SINAV SÜRESİ NE KADAR?

ÖSYM sınav süresi hakkında şu açıklamada bulundu:

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.