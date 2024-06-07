YKS gözetmen ücreti ne kadar? Bu yıl 2024 YKS sınav görevli/ gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek?
YKS 8-9 Haziran'da uygulanacak olup sınavda gözetmenlik yapacak olan vatandaşlar YKS gözetmen ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi dilimine göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. İşte, 2024 YKS görevli/ gözetmen ücretleri hakkında tüm detaylar…
YKS gözetmen ücreti bu hafta sonu uygulanacak olan YKS sınavda görevli olacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç milyonu aşkın adayın başvuru yaptığı YKS’de gözetmen ücretleri gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar gösteriyor. Peki, YKS gözetmen ücreti ne kadar? Bu yıl 2024 YKS sınav görevli/ gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek?
YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.
YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.
2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL