Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu yarın başlıyor. Üç oturumdan meydana gelen sınavda, öğrenciler puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM, başvuru kılavuzunda bunu açıkladı ve "YKS'de üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" aramalarına yanıt verdi. İşte, detaylar...