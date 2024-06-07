YKS oturum saatleri: AYT, TYT ve YDT kaçta başlıyor?
Milyonlarca öğrencinin uzun süredir beklediği YKS sınavına geri sayım başladı! AYT, TYT ve AYT olmak üzere üç farklı oturumdan meydana gelen sınava, 4 milyona yakın öğrenci başvuruda bulundu. Peki, 2024 YKS oturum saatleri nedir? AYT, TYT ve YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 2024 YKS oturum saatleri...
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için heyecanlı bekleyiş başladı. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav; üç farklı oturumu kapsıyor. Öğrencilerin, sınavı kaçırmaması için oturum saatlerini bilmesi gerekiyor. ÖSYM, başvuru kılavuzunda sınav saatine 15 dakika kala adayların sınav binalarına alınmayacağını belirtti. Peki, 2024 YKS kapsamında AYT, TYT ve YDT kaçta başlıyor? İşte, detaylar...
2024 YKS OTURUM SAATLERİ
1. Oturum TYT
YKS'nin ilk oturumu TYT yani Temel Yeterlilik Testi olacak. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.
2. Oturum AYT
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
3. Oturum YDT
Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran 2024 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.
2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; üç oturumun da sonucu 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.