2024-YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 404 bin 156’sının sınava ilk kez başvuru yaptığını aktaran Ersoy, “798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda. Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için tüm aşamalarda gerekli çalışmaları titizlik yapıyor, önlemleri alıyoruz. İlgili kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz. Emeklerini emanetimiz olarak gördüğümüz adaylarımızın en uygun ortamda sınava girmesi için çabalıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.