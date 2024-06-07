YKS kaç kişi girecek? YKS'ye bu yıl kaç kişi başvurdu, katılım sayısı ne kadar?
Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS katılım göstecek olan adayların başvuru sayısı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurmuştu. Peki YKS kaç kişi girecek? YKS'ye bu yıl kaç kişi başvurdu, katılım sayısı nasıl? İşte YKS 2024 katılım sayısı
YKS’ye kaç kişi girecek sorusunun yanıtı belli oldu. Rekor başvuru beklenirken bu sene ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy konuyla ilgili bilgileri paylaştı. Açıklamada sınava başvurularında 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri ise 26 bin 331 adayın başvurusunun yer aldığı duyuruldu. Peki YKS kaç kişi girecek? YKS’ye bu yıl kaç kişi başvurdu, katılım sayısı ne kadar?
YKS 2024'E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, BU YIL KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Ersoy, yazılı açıklama ile 8-9 Haziran’da düzenlenecek 2024-YKS başvurularıyla ilgili verileri paylaştı. Ersoy, 8 Haziran Cumartesi saat 10.15’te yapılacak temel yeterlilik testine (TYT) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını belirterek, “9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan AYT’ye (alan yeterlilik testi) 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT’ye (yabancı dil testi) ise İngilizce’den 218 bin 316, Arapça’dan 5 bin 717, Almanca’dan 2 bin 849, Fransızca’dan bin 172, Rusça’dan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday başvurdu” ifadelerini kullandı.
2024-YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984’ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961’inin erkek olduğunu belirten Ersoy, “En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuralar 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923” dedi.
2024-YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 404 bin 156’sının sınava ilk kez başvuru yaptığını aktaran Ersoy, “798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda. Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için tüm aşamalarda gerekli çalışmaları titizlik yapıyor, önlemleri alıyoruz. İlgili kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz. Emeklerini emanetimiz olarak gördüğümüz adaylarımızın en uygun ortamda sınava girmesi için çabalıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
2024 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI TARİH VE SAATLERİ
YKS 1. OTURUM TYT: 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 10.15te başlayan İlk oturum 165 dakika sürüyor.
YKS 2. OTURUM AYT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 10.15' başlayan İkinci oturum 180 dakika sürüyor.
YKS 3. OTURUM YDT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 15.45'te başlayan Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.