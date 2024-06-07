YKS'ye gireceklerin dikkatine: Sınav salonuna bu eşyaları sokmak yasak!
Milyonlarca öğrenci 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek. Üç oturumda gerçekleşecek sınav için adayların dikkate alması gereken bazı kuralları bulunuyor. Bunlardan biri de sınav salonunda yasak olan eşyalar hususu. YKS başvuru kılavuzunda listelenen yasaklı eşyaların kesinlikle salona alınmayacağı vurgulanıyor. Peki, YKS sınavında yasak olan materyaller nelerdir? İşte, detaylar...
Bu Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek YKS sınavı için adayların bazı kurallara uyması gerekiyor. Sınav güvenliğini sağlamak ve olası kopya durumlarını engellemek amacıyla sınav salonuna bazı eşyaların alınması tamamen yasak. Peki, hangi eşyaları YKS sınavına götürmek yasak? İşte, detaylar...
YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR
ÖSYM, yayınladığı başvuru kılavuzunda sınav salonuna kesinlikle alınmayacak eşyaları şu şekilde listeliyor;
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
- Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
HANGİ EŞYALAR YKS SINAVINA ALINMAZ?
- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,
pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.