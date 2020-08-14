YKS üniversite tercihleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Adaylar üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını göz önünde bulundurarak, aldıkları puana uygun ve sevdikleri en doğru üniversite ve bölümleri tercih etmeye çalışıyor. Peki 2020 ÖSYM YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih robotu...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 14 Ağustos yani bugün sona eriyor. Adaylar, üniversite tercihlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor.

YKS TERCİH ROBOTU

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılıyor.

YÖK ATLAS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.