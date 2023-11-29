Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yok böyle nakliye! Son dakika: Nakliye parası yerine 2 kişiyi bagaja oturttu...

        Yok böyle nakliye! Nakliye parası yerine 2 kişiyi bagaja oturttu...

        Şanlıurfa'da bir sürücü, aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yok böyle nakliye!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da bir sürücünün yeni aldığı 65 inç televizyonu otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttığı anlar kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen kişi, beyaz eşya mağazasından aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilinin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı.

        Hem trafiği hem de bagajda oturan kişilerin tehlikeye sokulduğu o anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri şanlıurfa
        #televizyon
        #nakliye
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar