Yok böyle nakliye! Son dakika: Nakliye parası yerine 2 kişiyi bagaja oturttu...

Yok böyle nakliye! Son dakika: Nakliye parası yerine 2 kişiyi bagaja oturttu...

Yok böyle nakliye! Nakliye parası yerine 2 kişiyi bagaja oturttu... Şanlıurfa'da bir sürücü, aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da bir sürücünün yeni aldığı 65 inç televizyonu otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttığı anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen kişi, beyaz eşya mağazasından aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilinin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı.

Hem trafiği hem de bagajda oturan kişilerin tehlikeye sokulduğu o anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.