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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile YÖKDİL/2 sonuç tarihi açıklandı mı? YÖKDİL/2 temel cevap anahtarı yayında!

        YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?

        YÖKDİL/2 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz'da uygulandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonrası gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, soru ve cevaplar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 00:18 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:18
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        Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 27 Temmuz'da tamamlandı. Sınavın ardından, adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM’nin açıklama takvimine göre, 2025-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

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        YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL / 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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        YÖKDİL TAKVİMİ 2025

        YÖKDİL/2

        Sınav Tarihi:

        27.07.2025

        Sonuç Tarihi:

        15.08.2025

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