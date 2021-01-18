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HaberlerGündemTrafikYOL DURUMU: İstanbul'da kar trafiği! Yüzde 72'ye çıktı!
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İstanbul'da kar trafiği! Yüzde 72'ye çıktı!

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

YOL DURUMU: İstanbul'da kar trafiği! Yüzde 72'ye çıktı!
İstanbul'da kar trafiği! Yüzde 72'ye çıktı!
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DHA

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yollarda buzlanma da görülüyor.

DHA'nın haberine göre haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 09.57 sıralarında yüzde 72'yi gösterdi.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KİMİ SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İHA'da yer alan habere göre İstanbul’da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, aracını kenara çekerken, kimi sürücülere ise vatandaşlar aracı iterek yardımcı olmaya çalıştı.

Eyüpsultan E-5 katılımı Ayvansaray’da kimi sürücüler kayganlaşan yolda ilerleyemedi, kimileri ise aracını kenara çekti.

Sürücülerin zor anları ve bir aracı vatandaşların ittiği o anlar ise kameralara yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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