Hakkâri İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüksek kesimlerde 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler zorluk çekmesine rağmen kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

İHA'da yer alan habere göre çalışmalar sırasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler ilçenin tüm köylerine ulaşmak için uğraşıyor. Kar kalınlığının kar küreme araçları ve iş makinelerinin boyunu geçmiş olması ise ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor. Günlerdir devam eden kar yağışıyla 5 metreyi geçen karın devam edeceği belirtildi.