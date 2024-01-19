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        Haberler Yaşam Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar

        Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya vuran yunusu kurtarabilmek için vatandaşlar ve ekipler saatlerce uğraştı. Yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:19
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'ndeki Kargı Koyu'na sabah saatlerinde yetişkin bir yunus vurdu.

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        Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpeklerin yunusun başına toplanmasıyla hayvanı fark etti.

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        Vatandaşlar, bunun üzerine yunusu denize doğru çekti fakat yunus yeniden karaya vurdu. Yunus, kendisini karaya vurduğu esnada kayalıklara çarparak yaralandı.

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        İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yunusu kurtarabilmek için çaba sarf etti. Ancak açığa doğru çekilen yunus, yeniden kendisini karaya vurdu.

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        Ekipler, hayvanı kurtarabilmek için saatlerce çaba harcadı. Yeniden açığa çekilen yunusun, sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        Yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir yere gömüleceği bildirildi.

        #yunus
        #Karaya vuran yunus
        #Muğla
        #BODRUM
        #haberler
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