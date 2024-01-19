Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar

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İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yunusu kurtarabilmek için çaba sarf etti. Ancak açığa doğru çekilen yunus, yeniden kendisini karaya vurdu.