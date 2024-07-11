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        Haberler Gündem "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt

        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaldığı yurttan izinsiz olarak ayrılan, sonrasında suç dosyası kabarık olan babası tarafından kaçırılan ve sosyal medyada paylaştığı videoda iddialarda bulunan A.Ö. ile ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 00:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:58
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        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerde hakkında koruma kararı bulunan ve suç dosyası kabarık olan babası tarafından 3 Temmuz 2024 tarihinde kaldığı kuruluştan izinsiz olarak ayrılarak kaçırılan A.Ö.’nün babasına teslim edilmek istediği yönünde beyanları bulunmaktadır. Mart ayında A.Ö.’nün ablası S.Ö.’nün, babası ve amcasına yönelik istismar iddiaları üzerine çocuklar devlet korumasına alınmış, Bakanlığımızca baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Diğer yandan babanın sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine A.Ö. isimli çocuğun eline silah verdiği, çocuğu şiddete sevk ettiği yönünde görüntüler tespit edilmiştir. A.Ö.’nün suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk olma ihtimali üzerine çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Her iki çocuğun can güvenliği riski olduğu için haklarında gizlilik kararı çıkartılmıştır. Ayrıca A.Ö.’nün videoda bahsettiği vücudundaki yanıklar kuruluşa ilk geldiğinde tespit edilen ve kayıt altına alınan izlerdir" denildi.

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        "YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI"

        Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

        "3 Temmuz 2024 tarihinde kuruluştan izinsiz ayrılarak babası tarafından kaçırılan A.Ö., bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza teslim edilerek yeniden devlet korumasına alınmıştır. Çocuklar devlet korumasına alındığı günden itibaren baba H.Ö., İl Müdürlüğümüze belli periyotlarla gelip İl Müdürümüzü ve meslek elemanlarımızı tehdit etmiştir. Ayrıca bu duruma ilişkin de Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Tek gayesi çocuklarımızın üstün yararını korumak olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik bu tutumu esefle kınıyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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