Yusufeli’nde yeni bir çiçek türü keşfedildi

İHA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları'nda yeni bir çiçek türü keşfedildi.

İHA'nın haberine göre Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı öncülüğünde Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kaçkar Dağları eteklerinde tespit edilen yeni arınca bitkisine Androsace Artvinensis Sefalı & Yapar ismi verildi. Bitki, Türkçe'de ise 'yayla güzeli' adıyla çağrılacak.

Bölge florası üzerinde yapılan saha taramasında yayla güzeli bitkisinin bugüne kadar Bayburt, Gümüşhane ve Sivas illerinde yayılış gösteren, nispeten daha küçük çiçekli olan diğer akrabalarıyla karıştırıldığı fark edildi.

Göz alıcı büyük beyaz çiçeklere sahip olan bitkinin yaklaşık 2000 metre rakımdaki yaylada bulunduğu belirtildi.

Bingöl Üniversitesi'nden Dr. Yakup Yapar'ın da görev aldığı ekip tarafından incelenen bitki Phytotaxa dergisinde yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Türkiye’de arınca bitkileriyle çalışmanın büyük keyif verici olduğunu, dağların zirvelerinde ve yüksek kesimlerde yetişen bu bitkiler için Niğde’den Van’a, Kars’tan Kastamonu’ya kadar birçok dağda incelemeler yaptıklarını söyledi.

Dr. Sefalı, "Sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Uzun yıllardır ülkemizde sessiz kalan bu bitki cinsine ait ikinci buluşumuzu yaptık. Oldukça mutluyuz. Yaptığımız çalışmalarda bize destek olan Bayburt Üniversitesi’ne ve Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e teşekkürlerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.

Dr. Sefalı geçtiğimiz yıl yine bir arınca türü olan Androsace azizsancarii Sefalı bitkisini keşfetmişti.