Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu

        Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu

        Düzce'de yuvasından düşen yaralı sincap yavrusuna, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaklaşık bir ay önce Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde ağaçtaki yuvasından düşen yaralı sincap yavrusunu gören bir hayvansever, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        2

        Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan sincap yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinde hazırlanan alana yerleştirildi.

        3

        Koruma altında alınan sincap yavrusunun bakımını, veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

        4

        Biberonla beslenen sincap yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        5

        "YAVRU SİNCABIMIZ HAYATA TUTUNDU"

        Veteriner hekim Murat Ünlü, sincap yavrusunun bakım sürecinin özenle sürdürüldüğünü söyledi.

        6

        Kontrollerde sincabın yuvadan düşmeye bağlı olarak kafa travması geçirdiğini tespit ettiklerini aktaran Ünlü, "İlk etapta travma ve ödem oluştuğu için bu yönde tedavi uyguladık. Hazırladığımız özel mama, vitamin ve ilaçlarla yavru sincabımız hayata tutundu" dedi.

        7

        Veteriner hekim Zeynep Hızal da hayvanın rehabilitasyon merkezine getirildiğinde yaralı ve çok küçük olduğunu kaydetti.

        8

        Sincapların doğada kabuklu yiyeceklerle beslendiğini dile getiren Hızal, "Yavru sincabımız bize getirildiğinde kendi başına kabuklu yiyeceği kırıp yiyecek durumda değildi. Onu özel mamalarla, kabuklu yiyecekleri bebek maması kıvamına getirip şırıngayla besledik.

         

        9

        Şu anda kabuklu yiyecekleri kırıp yiyebilecek kıvama geldi. Kendini koruyabilecek bir pozisyona ulaştı. En kısa zamanda onu bulduğumuz noktada doğaya geri bırakmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        #sincap yavrusu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro