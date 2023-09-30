Yuvadan düşen sincap yavrusu özenli bakımla hayata tutundu

7 Şurada Paylaş! Veteriner hekim Zeynep Hızal da hayvanın rehabilitasyon merkezine getirildiğinde yaralı ve çok küçük olduğunu kaydetti.

8 Şurada Paylaş! Sincapların doğada kabuklu yiyeceklerle beslendiğini dile getiren Hızal, "Yavru sincabımız bize getirildiğinde kendi başına kabuklu yiyeceği kırıp yiyecek durumda değildi. Onu özel mamalarla, kabuklu yiyecekleri bebek maması kıvamına getirip şırıngayla besledik.