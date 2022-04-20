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YUVAM hesabıyla yüzde 4 getiri garantisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomiye de değinirken , "Bugün de yeni bir uygulamayı duyurmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği YUVAM Hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi

YUVAM hesabıyla yüzde 4 getiri garantisi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomiye de değinirken , "Bugün de yeni bir uygulamayı duyurmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği YUVAM Hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi.

YUVAM hesabıyla Yurt dışındaki yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı cinsinden tasarruflarını değerlendirmelerini sağlayan, Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı veriliyor.

Hesaplar 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerde açılabiliyor.

Erdoğan konuşmasında "Her yerde yükselen enflasyonun ve tedarikin yol açtığı sıkıntıları takip ediyoruz." dedi ve "Bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak birliğimize ve beraberliğimize sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası biten eserleri hizmete açıyoruz. Diğer alanlarda hazırlıkları tamamladığımız müjdeleri paylaşıyoruz. Milletimiz için bir an olsun hizmetten, üretmekten, çalışmaktan geri durmuyoruz. Milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. İmalat ve turizm sektörüne yönelik 150 milyar liralık destek paketini açıklamıştık. Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmeyi sürdürüyoruz. Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız var, hepsinin farkındayız, her biri üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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