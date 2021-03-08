Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği bir numaralı gündem yüz yüze sınavların iptal edilmesiydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavlar iptal mi oldu sorusuna geçtiğimiz günlerde cevap verdi. İşte MEB'in açıklaması...

MEB YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL Mİ?

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar bugün itibarıyla 81 ilde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak. Sınavlar üç hafta içinde tamamlanacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci dönemden kalan sınavlar bugün itibarıyla 81 ilde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak. Sınavlar üç hafta içinde tamamlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.