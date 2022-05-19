'Gibi' cephesinden Zafer Algöz'e gönderme 0:00 / 0:00

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Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' adlı dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, 'Gibi'de rol alan Feyyaz Yiğit'e göndermede bulundu. Algöz, bir kullanıcının, "Keşke sen ve Cem ağabey, 'Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek" sözlerine, "Feyyaz Yiğit komedisi mi?" yanıtını vererek, güldü.

POLEMİK YARATTI

Oyuncunun bu sözleri polemik yarattı. Sosyal medyaya damga vuran bu göndermeye ünlü isimler de dahil oldu. "Gibi" dizisinin sevenleri Zafer Algöz'ü paylaşımları nedeniyle eleştirdi.

"BIRAKIN, BAŞKALARI DA ÇIKSIN!"

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Eleştirilmediğin sürece ilerlemek mümkün değil! Medeni ülkelerde köşe yazarları yazılar yazıyor, seyreden halk birtakım fikirler beyan ediyorlar… Zafer Algöz’ün paylaşımı bir arkadaşım yolladı aklım durdu! Bırakın başkaları da çıksın. Çıktığı gibi sizden daha iyi ve komik olabilecek olmasını da kabul edin. Hayır, fırın fırın ekmek Yemek zorunda değil Feyyaz Yiğit’ler… O kadar iyiler ki! Ben Erşan Kuneri’yi izledim beğenmedim ama Gibi de gözümden yaş akıyor kabul edin bunu! Sizin arkanızdan da birileri gelsin. Başka hayatlar, başka gerçek insanlar… Onları da seyredelim!

"GİBİ" CEPHESİNDEN GÖNDERME

Algöz'ün sosyal medyada gündem olan bu yorumlarına "Gibi" dizisinde "İlkkan" karakterine hayat veren Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi.

İsim vermeden paylaşımda bulunan Kılınç, "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Gibi"nin yaratıcılarından olan ve başrolde "Yılmaz" karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit ise konuyla alakalı suskunluğunu koruyor.

CEM YILMAZ'DAN TAKİPÇİSİNE YANIT

Cem Yılmaz da, "Maalesef çok kötü bir seri." eleştirisini yapan bir takipçisine, "Hayır Osmancığım, değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu... Lütfen artık boş işleri bırak. Sevdiğin şeylerden bahset. Vaktini onlara ver. Haydi gülüm benim, canım, şeker kardeşim... Seni seviyorum bay..." yanıtını vermişti.

O kullanıcı ünlü komedyene, gülerek, "Seviyorum seni ağabey..." cevabını vermişti.

NE OLMUŞTU?

'Erşan Kuneri', geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşmuştu. Seride Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak ile birlikte yer alan Zafer Algöz, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtlarla dikkat çekmişti.

"GİBİ' ESİNTİSİ HİSSETTİM"

Kullanıcı, Twitter hesabından, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim, efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık 'Gibi' esintisi hissettim gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Takipçisine yanıt veren Algöz, "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek." diyerek, son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Feyyaz Yiğit’i eleştirmişti.

"DAHA YAPICI BİR YORUM HOŞ OLURDU"

Ardından bir kullanıcı, ünlü oyuncuya, "Sevgili Zafer ağabey; kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olur muydu acaba? Bir de 'Gibi' ekibinin de duayen bir ağabeyi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun ağabeyim, saygılar." sözlerini yöneltmişti.

"NİŞASTALI SU MUHALLEBİSİ" BENZETMESİ

Zafer Algöz ise, "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim... Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki..." demişti.

Algöz, son olarak, "Ağabey bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum; 'Gibi' başka bir şey. Keşke sen ve Cem ağabey, 'Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." diyen takipçisine, "Feyyaz Yiğit komedisi mi?" cevabını vermişti.