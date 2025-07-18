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        Haberler Dünya Zaharova'dan Batı'ya nadir madenler eleştirisi | Dış Haberler

        Zaharova'dan Batı'ya nadir madenler eleştirisi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Nadir toprak elementlerinin önemini dile getiren Zaharova, Batı'nın bu elementlere ulaşmak adına hırsızlık ve yağma boyutuna varan saldırgan bir politika izlediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:01
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        Zaharova'dan Batı'ya "yağma" eleştirisi
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'ya yönelik eleştiriler getirdi.

        TASS'ın haberine göre, Zaharova, Rossiyskaya Gazeta'da "Neo-Kolonyalizm" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

        Yazısında, Batı'nın nadir toprak elementleriyle ilgili politikalarına değinen Zaharova rezervleri kısıtlı olan madenlere erişmek adına Batı'nın hırsızlık ve yağma boyutuna varan saldırgan ve neo-kolonyal (yeni sömürgeci) bir politika izlediğini ifade etti.

        Nadir toprak elementlerinin yapay zeka için gerekli olduğunu belirten Zaharova, geleneksel bağımlılık biçimlerinin günümüzde değiştiğini dile getirdi.

        Zaharova, gelişmekte olan ülkelerin sadece yazılım ve ekipmana değil, aynı zamanda yönlendirici pozisyonda olan algoritmalara da bağımlı hâle geldiğini belirtti.

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