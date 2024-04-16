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        Haberler Gündem Zamlı sigara fiyat listesi: Sigaraya yeni zam veya indirim var mı? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar geçtiğimiz günlerde son zammı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Yapılan zamlar sonrasında yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte "Sigaraya yeni zam veya indirim var mı?" sorularının yanıtı ile güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:47
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        Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sigaraya zammı açıklamasının ardından, "Zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

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        SİGARAYA YENİ ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        Yapılan son zamlar sonrasında konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        SİGARA ZAMMINDA SON DURUM

        Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunda yaşanan artışın ardından yeni bir sigara grubuna daha zam geldi. Böylelikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

        Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTİ ürünlerinde bazı sigara markasında 1 TL indirime gidildiğini duyurdu.

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        ZAMDAN SONRA SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Dündar zammın ardından geçerli olan yeni sigara fiyatlarını da duyurdu.

        Nisan ayında yapılan son sigara zammının ardından fiyatları değişti. Buna göre, Winston grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Geçtiğimiz günlerde de 5 TL'nin üzerinde yapılan son zamla birlikte Philip Morris sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 60 TL'ye çıktı.

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        Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

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