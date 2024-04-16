SİGARAYA YENİ ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Yapılan son zamlar sonrasında konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

SİGARA ZAMMINDA SON DURUM

Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunda yaşanan artışın ardından yeni bir sigara grubuna daha zam geldi. Böylelikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTİ ürünlerinde bazı sigara markasında 1 TL indirime gidildiğini duyurdu.