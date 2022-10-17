Zaporijya nükleer santralinde yine alarm 0:00 / 0:00

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Pazartesi günü gerçekleşen Rus bombardımanının ardından Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom şirketi, "Rus teröristler bir kez daha bombalarla saldırdı" derken, bölgede altyapı trafo merkezlerini etkileyen saldırılar sonucunda ZNPP-Dniprovska ile 03.59'da iletişim hattının kapandığını ifade etti.

Görsel: Associated Press

KİEV DE SABAHA PATLAMA SESLERİ İLE UYANMIŞTI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtmiş, can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmamıştı.

Öte yandan saldırı nedeniyle Kiev şehir merkezinde bulunan bir binada ufak çaplı hasar oluşmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.