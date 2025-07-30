Volodimir Zelenskiy: Rusya saygı göstermiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmeye yönelik çabalara verdiği yanıtlara dair açıklamada bulundu. Ukrayna lideri, Rusya'nın savaşı bitirmek isteyenlere saygı göstermediğini ifade etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek isteyen taraflara saygı göstermediğini ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına rağmen Rusya'nın saldırılarını durdurmadığını dile getirdi.
Zelenskiy, Rusya'nın savaşı durdurma çağrılarına karşılık olarak düzenlediği her saldırının, baskının gerekliliğini kanıtladığını belirtti.
Ukrayna lideri, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması talebinde bulundu.
TRUMP'IN SON AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.
İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti.
Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi.