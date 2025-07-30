Zelenskiy: Rusya saygı göstermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek isteyen taraflara saygı göstermediğini ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına rağmen Rusya'nın saldırılarını durdurmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı durdurma çağrılarına karşılık olarak düzenlediği her saldırının, baskının gerekliliğini kanıtladığını belirtti.

Ukrayna lideri, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması talebinde bulundu.

Russia shows absolutely no regard for anyone in the world who wants to bring this war to an end. Just yesterday, there was a very necessary statement from President Trump. There is a lot of support around the world.



But still, strikes continue, and even demonstrative killing of… pic.twitter.com/APh47bdj9M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2025

TRUMP'IN SON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.