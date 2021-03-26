Gelmeden önce ben TRT Müzik'te yarışma olduğunu duydum arkadaşlarımdan. Annemlere bir şey söylemeden Çankaya'dan TRT binasına gittim. Herkes bir şeyler söylüyor birbirine. "Sen kesin birincisin" dedi yarışmacı arkadaşlar. Doğan Canku jürideydi. "Sen bugüne kadar neredeydin?" dedi bana. Sonra 'seni bu şarkıyla çıkartmayız televizyona' dediler. Çünkü o zaman sevgili Semiha bizi temsil etmişti Eurovision'da. 'Halk bir şey söyler' dediler, ben de başka şarkıyla katıldım.



Katıldıktan sonra bir baktım TRT'yi karıştıran amatör ses diye bir şey çıktı. Sonra beni dinlemeden tüm firmalardan bana teklif geldi. Annem "Ablan başında olduğu sürece olabilir" dedi.



İstanbul'a geldik ama ben olağanüstü operacı olmak istiyorum. Sonra da İtalya ve Fransa'ya giderim diyordum. O yer de Sultanahmet'te. Bir baktık hiç kimse yok, yarışma zamanı hiç kimse olmaz mı? Ben kalakaldım, annem kapıdaki bir kişiye "yarışma için geldik" dedi. Kapıda "Dündü o yarışma" dedi.