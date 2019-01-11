Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılıyor? Kredi kartı borcunu taksitlendirmek isteyen vatandaşlar neler yapmalı? Ziraat Bankası konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te partisinin grup toplantısında kredi akrtı borcu ödemekte zorluk çekenler için müjdeli bir haber vermişti. Erdoğan, kredi akrtı borçlarının tek bir çatın altında toplanması gerektiğini ve bu işlem için Ziraat Bankası ile anlaşmalı olarak aylık maaşalrına uygun bir ödeme planı çıkarıp borçlarını bitirebileceklerini söyledi. Peki, Ziraat Bankası kredi akrtı borcu yapılandırmak için bir şart var mı? İşte ayrıntılar...

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? ŞARTLARI NELERDİR?

1) Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi.’ Ziraat Bankası ya da diğer bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.

2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya asgari ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek.

3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası’nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.



4) 10 bin liralık bir kart 24 ay hiç ödenmezse yüzde 2.75’lik faiz üzerinden 21 bin 798 liraya ulaşıyor. Ziraat Bankası’ndan kredinin kullanılması halinde eğer 24 aya kadar kullanılırsa yüzde 1.10’luk faiz üzerinden aylık taksit 489 lira olacak ve dönem sonunda ödenecek tutar 11 bin 733 lira olacak.



5) 10 bin lira 60 ay vadeli alınırsa yüzde 1.20’luk faiz üzerinden aylık taksit 250 lira olacak ve dönem sonunda 15 bin lira olarak ödenecek.



6) Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Kapsama bireysel krediler giriyor. Ticari krediler girmiyor. Kredi kartları kapsama dahil, tüketici kredileri dahil değil.



7) Kredi kartı borçlarını kapatanların bir gelirinin olması gerekiyor. Diğer bankalar kredi verirken kişilerin aldığı maaşın yüzde 50-55’ini takside bağlıyorlar. Ziraat Bankası’nın bu konuda esnek davranabileceği ve maaşın yüzde 70-75’ini kişiye bırakılabileceği belirtiliyor. Ancak bu oran da kişinin dosyası incelenirken karara bağlanacak.



8) Kişinin iki kartı varsa ve birisini alışveriş kartı olarak kullanıp asgari ödemeyi gerçekleştiriyorsa, diğer karttan nakit çekmişse her iki kartındaki borcunu da kapatabilecek, birleştirebilecek. Diğer bankalardaki borçlar kapatıldıktan ve kartlar iptal olduktan sonra Ziraat Bankası kişiye kendi kredi kartını önerecek.



9) Yapılandırılan borçlar için sınır yok. 500 liralık borç da 100 bin liralık kredi kartı da yapılandırılabilecek. Ancak kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak.



10) Tüketici kredilerinde genel sınır şu anda 36 ay. BDDK’nın Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandıran modeli için yeni geçici bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

1) Ziraat Bankası Erdoğan'ın müjdesinin ardından kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.



2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden tüm kart borçlarınız görülebiliyor. Borç miktarına göre kredi limitiniz belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.



3) Banka kredi vermek için borçlu kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, tüm kredi kartları ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Ziraat Bankası şubesine teslim ediyorsunuz.



4) Banka aldığınız krediyi EFT ile doğrudan borçlu olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için aldığı EFT/sigorta vs masrafları da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.



5) Kartınız kapandığı an borcunuz da bitiyor. Tek borçlu olduğunuz yer Ziraat Bankası oluyor. Kredi kartsız yapamam diyorsanız Ziraat Bankası size, limitini gelirinize göre belirleyeceği, yeni kredi kartı da önerebiliyor.

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