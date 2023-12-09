Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı (3)

18KİŞİYARALANDI, 2´SİNİN DURUMU AĞIR, ANNE- OĞUL İÇİN ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Zonguldak´ta meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan anne ve oğlunu kurtarmak için arama- kurtarma çalışması yapan ekiplerden 18 kişi ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Aralarında, itfaiye ve AFAD personelleri ile iş makinesi operatörünün de bulunduğu görevlilerin tamamı çevredeki diğer ekipler ve vatandaşlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2´sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada heyelanın yaşandığı bölgede tehlike oluşturan evler de tahliye edildi. Evlerde kalan vatandaşlar, valilik ve belediyenin misafirhanelerine ya da yakınlarının evlerine gitti.

Anne ile oğlu için başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.