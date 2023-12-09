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        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:48
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        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı(2)
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        18KİŞİYARALANDI, 2´SİNİN DURUMU AĞIR

        Zonguldak´ta meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan anne ve oğlunu kurtarmak için arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden 18 kişi ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Aralarında, itfaiye ve AFAD personelleri ile iş makinesi operatörünün bulunduğu görevlilerin tamamı çevredeki diğer ekipler ve vatandaşlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2´sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bu arada heyelanın yaşandığı bölgede tehlike oluşturan evler de tahliye edildi. Evlerde kalan vatandaşlar, valilik ve belediyenin misafirhanelerine ya da yakınlarının evlerine gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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