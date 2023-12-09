Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı (2)
İKİNCİHEYELANDAKURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama- kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.
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