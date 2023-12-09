Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İKİNCİHEYELANDAKURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama- kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışma...
        Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışma...
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (5)
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (5)
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması mey...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması mey...
        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)
        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şampiyon güreşçiyi ödüllendirdi
        Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, şampiyon güreşçiyi ödüllendirdi