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        GÜNCELLEME 2- Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede çalışma yürüten ekipten 18 kişi, ikinci heyelanda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:26
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        GÜNCELLEME 2- Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi
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        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede çalışma yürüten ekipten 18 kişi, ikinci heyelanda yaralandı.

        Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

        Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

        İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye ediliyor.

        Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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