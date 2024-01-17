AK Parti İl Başkanı'nın oğlu ve arkadaşının öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 15 yıl hapis istemi ZONGULDAK'ta, hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun (36) hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Şahin Gültekin (51) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi tarafından da tam kusurlu bulunan Gültekin, davanın ilk duruşmasında, "Ben motosikleti çarpma anının öncesinde görmemiştim" dedi.

ZONGULDAK'ta, hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun (36) hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Şahin Gültekin (51) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi tarafından da tam kusurlu bulunan Gültekin, davanın ilk duruşmasında, "Ben motosikleti çarpma anının öncesinde görmemiştim" dedi.

Kaza, 21 Ağustos 2023'te Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin Gültekin idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Şahin Gültekin tutuklandı. İstanbul'dan yeni aldığı motosikletle memleketine dönerken kaza yaptığı ortaya çıkan Arslan, memleketinde toprağa verildi. 3 ay yoğun bakımda yaşam savaşı veren Gökhan Katıoğlu da 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hatalı dönüş yapan otomobile yandan çarptığı anlar yer aldı.

DAVA AÇILDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayıp otomobil sürücüsü Şahin Gültekin hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, bilirkişi tarafından otomobil sürücüsü Gültekin'in hatalı dönüş yaptığı, sinyal vermediği ve trafik kurallarına uymadığını belirtilerek asli kusurlu kabul edildiği, 'Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma', 'Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememe', 'Sola dönüş işareti vermeme', 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymama' ifadeleriyle anlatıldı. İddianame hazırlandığında, Gökhan Katıoğlu'nun tedavisinin sürmesi nedeniyle sanık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Sanık sürücü, duruşmaya çıkmadan Gökhan Katıoğlu da hayatını kaybetti. Sanık, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

'MOTOSİKLETİN HANGİ ARA GELİP BANA ÇARPTIĞINI GÖRMEDİM'

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Şahin Gültekin ile şikayetçiler İrfan Katıoğlu ve AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ile avukatlar hazır bulundu. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen sanık, "Sola sinyalimi verdim, hatta dörtlülerimi de yaktım. Yolu da kontrol ettim. Sola dönerken bir ses duydum. Arkama baktığımda motosiklet bana çarpmış. Ancak ben motosikleti çarpma anının öncesinde görmemiştim. Pişmanım. Ben sola dönmeden önce yolun boşalmasını bekledim. Sağa dönüş yaparken yol boştu. Motosikletin hangi ara gelip bana çarptığını görmedim. Arabanın direklerinden belki görememişimdir. Ama yolun boş olduğunu hatırlıyorum" dedi.

Şikayetçi olan Gökhan Katıoğlu'nun babası İrfan Katıoğlu'nun avukatı, "Her ne kadar iddianamede sanığın eyleminin basit taksir olduğu belirtilerek dava açılmış ise de sanığın eylemi sonucunda genç yaşta iki insanın vefat etmiş olması dikkate alındığında eylemini olası kastla veya bilinçli taksirle gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

RAPOR İSTEDİ

Görüntülerle motosikletin hızının değerlendirilmesini isteyen sanık avukatı, kaza yerinin herkes tarafından dönüş noktası olarak kullanılmasının Karayolları´nın bir kusuru olup olmadığının değerlendirilmesini, motosiklet sürücüsü Muhammet Ali Arslan´ın birinden kaçıp kaçmadığı hususlarının incelenmesini ve kusur oranının değişme ihtimali bulunduğunu söyleyerek Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını ve sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şahin Gültekin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan Gökhan Katıoğlu'nun kesin ölüm sebebini bildirir raporun ve kusur oranını belirtir raporun beklenmesi için ertelendi.