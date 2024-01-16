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        Kazada ağır yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Soner Gülşen (38), 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:45
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        Kazada ağır yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü
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        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Soner Gülşen (38), 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 2 gün önce Zonguldak-Bartın yolunun Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Soner Gülşen'in kullandığı 67 ZV 319 plakalı otomobil, köylüsü Erhan Gülşen yönetimindeki 67 ZV 194 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Soner Gülşen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner Gülşen, bu sabah hayatını kaybetti. Filyos Limanı'nda şoför olarak çalışan Gülşen'in cenazesi, yarın ilçede toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Erhan Gülşen'in ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

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