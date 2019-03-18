Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz 2 sanık ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ömer K. ise askerde olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Karar duruşmasında son savunması alınan tutuklu sanıklardan Erdem Akyüz, “En başından beri söyledim. Olayı ben gerçekleştirdim. Ama ağabeyim Şaban Akyüz’ü de bu olaya dahil etmek istiyorlar. Eğer bu olayı yapmasaydım üniversite okuyacaktım. Ben ailemi korumaya çalıştım. Bizim evin oraya gelmeselerdi bu olay yaşanmayacaktı. Çok pişmanım, gençliğim dört duvar arasında hapsoldu” dedi.

Duruşmada diğer sanıklar ise tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem ve ağabeyi Şaban Akyüz ile Murat Paydar ile tutuksuz sanık Ömer Köse’yi kasten adam öldürme suçlamasıyla 15’dan 20 yıla kadar, Tolga Köse’ye yönelik eylemlerinden dolayı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında çıkan arbedeyi jandarma ve polis ekipleri önledi.

Öte yandan geçen yıl Ağustos ayında Kumtarla köyünde içinde bulundukları arabaya yönelik yaşanan olayda Şeref, Soner, Uğur Akyüz pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmüş ve Tolga Köse yaralanmıştı.